VN-chef verwelkomt gevechtspauze in Syrië

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), verwelkomde „alle inspanningen” om de situatie in Noord-Syrië te de-escaleren en burgers te beschermen. Dat zei een woordvoerder van de VN donderdag in een verklaring nadat Turkije had ingestemd met een gevechtspauze.

Tegelijk wijst Guterres er op dat „er nog een lange weg te gaan is naar een effectieve oplossing voor de crisis in Syrië”, zei VN-woordvoerder Farhan Haq in een verklaring.

Turkije stemde er eerder op de dag mee in zijn offensief voor vijf dagen op te schorten. Dat geeft Koerdische milities de gelegenheid zich terug te trekken uit een „veilige zone” die Ankara wilde veroveren. De deal werd overeengekomen tussen de Amerikaanse vice-president Mike Pence en de Turkse president Recep Erdogan.