VN-chef roept Veiligheidsraad op tot eenheid over coronavirus

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties(VN) heeft donderdag de Veiligheidsraad opgeroepen zich te verenigen in zijn reactie op de coronaviruspandemie. Hij noemde de pandemie „de strijd van een generatie” en „de bestaansreden van de VN”.

„Een signaal van eenheid en vastberadenheid van de raad zou in deze angstige tijd veel betekenen”, zei Guterres tijdens de eerste vergadering die de VN-Veiligheidsraad per videoconferentie hield over het coronavirus.

De inhoud van de toespraak van de VN-chef werd aan het Franse persbureau AFP doorgegeven door diplomaten die de sessie bijwonen.

„De inzet van de Veiligheidsraad is van cruciaal belang om de gevolgen voor de vrede en veiligheid van de pandemie te verzachten”, aldus Guterres. „Om het virus te overwinnen, moeten we samenwerken en dat betekent versterking van de solidariteit.”

De leden van de Veiligheidsraad kwamen bijeen na weken van onderlinge onenigheid, vooral tussen China en de Verenigde Staten. Onder leiding van Duitsland werd de vergadering aangevraagd door negen van de tien niet-permanente leden. Zij waren het onvermogen van de raad om over de wereldwijde crisis te spreken beu.

Duitsland benadrukte dat „de pandemie een kwestie is van internationale veiligheid en vrede”. Ander landen, zoals Rusland, China en Zuid-Afrika, zijn daarentegen van mening dat gezondheid niet de verantwoordelijkheid is van de Veiligheidsraad.

Frankrijk bevestigde 1,2 miljard euro te besteden aan de bestrijding van de longziekte in Afrika. Estland begon zijn toespraak met op te merken dat deze eerste bijeenkomst „beter laat dan nooit” is. Het land uitte daarmee kritiek op landen die lange tijd het bijeenkomen van de Veiligheidsraad over het coronavirus vertraagden.