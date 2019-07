VN-chef roept op tot onderzoek aanval Libië

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, is woedend over de luchtaanval in Libië die woensdag een detentiecentrum trof en riep op tot een onafhankelijk onderzoek, zei zijn woordvoerder op woensdag. Bij de aanval kwamen tientallen voornamelijk Afrikaanse migranten en vluchtelingen om het leven.

Guterres merkte ook op dat de exacte coördinaten van het detentiekamp voor migranten waren verstrekt aan de strijdende partijen, aldus de woordvoerder van de Verenigde Naties. De VN-Veiligheidsraad zou later op woensdag achter gesloten deuren bijeenkomen over de kwestie, zeiden diplomaten.

Eerder op woensdag riepen VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie in een gezamenlijke verklaring al op uit te zoeken wie verantwoordelijk was. Zij zeggen dat zeker zeshonderd mensen in het kamp zaten, onder wie vrouwen en kinderen.