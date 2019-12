VN-chef: oorlog tegen natuur moet stoppen

De hoogste baas van de Verenigde Naties heeft opgeroepen de „oorlog tegen de natuur” te staken. „De mensheid voert al tientallen jaren oorlog tegen de planeet, en die vecht nu terug”, zegt secretaris-generaal António Guterres in Madrid. Daar begint maandag de VN-Klimaatconferentie.

Guterres hekelt de „volkomen ontoereikende” pogingen die tot dusver zijn gedaan om klimaatverandering te bestrijden. Het ontbreekt volgens hem aan politieke wil om noodzakelijke maatregelen te nemen.

De VN-chef waarschuwt dat de tijd dringt. Het „moment waarop er geen weg terug meer is” bevindt zich volgens hem niet meer in de verre toekomst. „Het is in zicht en komt snel op ons af.” Volgens Guterres komen klimaatgerelateerde rampen vaker voor en zijn ze „dodelijker en destructiever.”

In het verdrag van Parijs uit 2015 staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot maximaal 2 graden, maar bij voorkeur tot 1,5 graad. Wetenschappers waarschuwen echter dat die doelen niet gehaald worden als de wereld op dezelfde voet verder gaat.