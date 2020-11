VN-chef Guterres feliciteert Biden en Harris

VN-topman Antonio Guterres feliciteert Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris met hun overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Guterres „herbevestigt dat het partnerschap tussen de VS en de VN een essentiële pijler is van de internationale samenwerking die nodig is voor de dramatische uitdagingen waar de wereld vandaag voor staat”, aldus een VN-woordvoerder.

De secretaris-generaal bracht ook felicitaties over aan het Amerikaanse volk voor een „levendige democratische exercitie”. Onduidelijk is waarom hij twee dagen heeft gewacht met een reactie op de door Amerikaanse media uitgeroepen winst voor Biden.

President Trump heeft zich tijdens zijn ambtsperiode teruggetrokken uit een aantal internationale verdragen en organisaties, waaronder delen van de VN. Biden is wel voorstander van internationale samenwerking. Hij heeft bijvoorbeeld aangekondigd weer toe treden tot het Klimaatakkoord van Parijs als hij is beëdigd.