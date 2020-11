VN-chef Guterres: EU moet leidende rol nemen in klimaataanpak

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres vindt dat de Europese Unie een leidende rol moet nemen bij het opstellen van klimaatdoelen voor 2030. Dat zei hij tijdens een bijeenkomst over de transitie naar een klimaatneutrale wereld van de danktank Europese Raad voor Buitenlandse Relaties (ECFR).

Volgens Guterres hebben al zeker 110 landen de ambitie uitgesproken om klimaatneutraal te worden. Dat is goed, „maar de tijd begint te dringen”. Hij vindt het de taak van de Europese Unie, verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot, om hierin de leiding te nemen.

„De EU kan een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. De EU is nu al een leider op het gebied van klimaataanpak en moet dat blijven.” Guterres vraagt de EU te stoppen met het financieren van fossiele brandstoffen. „We juichen de prestaties van de EU toe, maar we zijn er nog lang niet.”

De internationale denktank ECFR organiseerde de online bijeenkomst over de rol van Europa in de internationale strijd tegen klimaatverandering. In december komt de Europese Raad bijeen om te beslissen over de nieuwe emissiereductiedoelstellingen voor 2030.