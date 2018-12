VN-chef bij laatste dag vredesbespreking Jemen

De chef van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, sluit zich donderdag in Zweden aan bij de laatste dag van vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen in Jemen. Die hebben overeenstemming bereikt over heropening van de luchthaven van Sanaa en het herstarten van de olie-export, maar zijn het nog niet eens over de strategische Rode Zeehaven Hodeida.

Westerse naties dringen er bij de aan Iran-gelieerde Houthi-rebellen en door Saudi-Arabië gesteunde regering op aan stappen te zetten voor een politiek proces om de oorlog te beëindigen. Die heeft tienduizenden mensen het leven gekost en Jemen naar de rand van de hongersnood geduwd.

De twee partijen zijn het nog niet eens over de status van de Rode Zeehaven Hodeida, de lastigste kwestie tezamen met een overgangsregering. De vredesbesprekingen zijn de eerste in meer dan twee jaar. Guterres en zijn speciale gezant, Martin Griffiths, zullen donderdag de resultaten van de gesprekken en naar verwachting een datum voor een nieuwe ronde van consultaties bekendmaken.