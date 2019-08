VN-chef bezorgd om Amazonebranden

Het hoofd van de Verenigde Naties heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de natuurbranden in het Amazonegebied. „Tijdens de wereldwijde klimaatcrisis kunnen we ons niet nog meer schade permitteren aan een belangrijke bron van zuurstof en biodiversiteit”, zei secretaris-generaal António Guterres op Twitter.

Een Braziliaanse overheidsdienst maakte deze week bekend dat in de eerste acht maanden van dit jaar bijna 73.000 branden zijn waargenomen, een enorme toename ten opzichte van een jaar eerder. Dat zorgde voor grote internationale bezorgdheid, onder meer bij de VN-chef. Die beklemtoonde in zijn bericht dat „de Amazone beschermd moet worden”.

Ook klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich uitgesproken over de branden. „Zelfs midden op de Atlantische Oceaan hoor ik over het recordaantal verwoestende branden in het Amazonegebied”, twitterde de Zweedse tiener, die met een boot onderweg is naar New York. „Onze oorlog tegen de natuur moet stoppen.”