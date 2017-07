De Verenigde Naties bezuinigen flink op het budget voor de huidige zestien vredesmissies in de wereld. De Algemene Vergadering stemde vrijdag in New York (lokale tijd) in met een korting van omgerekend 523 miljoen euro.

Het budget zakt daarmee naar ongeveer 6,4 miljard euro. Vooral de Verenigde Staten hadden aangedrongen op korting op het budget. EU-landen wilden minder bezuinigen.