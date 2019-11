VN bevestigen verplaatsen klimaattop Chili

De Verenigde Naties hebben vrijdag bevestigd dat de klimaattop van dit jaar wordt verplaatst van Chili naar Spanje. Donderdag zei de Chileense president Sebastián Piñera al dat Spanje had aangeboden de top over te nemen vanwege de onrustige situatie in het Zuid-Amerikaanse land.

De COP25, zoals de top heet, wordt gehouden op de vooraf vastgestelde data, van 2 tot 13 december. Vorig jaar werd aan het einde van de klimaatconferentie in het Poolse Katowice Santiago gekozen als volgende locatie. De top is gericht op het uitwerken van details hoe het akkoord van Parijs geïmplementeerd kan worden.

In Chili is het al weken onrustig. Een verhoging van de prijzen in het openbaar vervoer waren de aanleiding voor grootschalige demonstraties, die al snel overgingen tot protesten tegen Piñera en zijn regering.