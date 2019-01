VN beginnen onderzoek naar moord Khashoggi

Onder leiding van de Verenigde Naties begint volgende week in Turkije een internationaal onderzoek naar de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Speciale VN-rapporteur Agnes Callamard heeft dat donderdag gezegd.

Zij leidt het onderzoek dat begint met een bezoek aan Turkije van 28 januari tot 3 februari. De kritische journalist Khashoggi, columnist van de Washington Post, werd op 2 oktober in het Saudische consulaat in Istanbul door Saudische agenten vermoord. Kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in Saudi-Arabiƫ, wordt door velen verantwoordelijk gehouden voor de brute moord.