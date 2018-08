VN bang voor ‘verloren generatie’ Rohingya

De Verenigde Naties waarschuwen voor een mogelijk verloren generatie van Rohingya doordat honderdduizenden Rohingya op de vlucht zijn voor geweld in hun thuisstaat Rakhine in Myanmar.

Meer dan een half miljoen kinderen woont in vluchtelingenkampen in buurland Bangladesh. Deze kinderen hebben amper toegang tot onderwijs. Dat geldt volgens Simon Ingram van UNICEF ook voor 360.000 kinderen die in Myanmar zijn achtergebleven. Ingram verbleef zes weken in verschillende vluchtelingenkampen in Bangladesh.

Ondanks een akkoord tussen de Myanmarese overheid en de vluchtelingen over repatriëring, blijft het enorm onveilig in Rakhine, zegt UNICEF. Mensen willen daardoor nog niet terugkeren naar Myanmar.

UNICEF is ondertussen begonnen met het uitbreiden van de lesstof in vluchtelingenkampen, zodat meer kinderen naar school kunnen.