VN-baas wil snel einde aan geweld Nicaragua

Algemeen secretaris van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft de autoriteiten in Nicaragua opgeroepen een einde te maken aan het geweld dat na maanden van protesten al minstens 275 levens heeft gekost. Volgens de VN-baas gebruiken groepen die gelieerd zijn aan de regering „ongeoorloofd” geweld tegen burgers.

In Managua, de hoofdstad van Nicaragua, hebben honderden mensen in de straten gedemonstreerd tegen het brute neerslaan van de protesten tegen president Ortega van afgelopen weekend. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven.

„Het is overduidelijk dat er een onthutsend aantal doden is en dat er buitensporig geweld wordt gebruikt door groepen die verbonden zijn aan de staat. Dat is niet goed te keuren”, zei Guterres in buurland Costa Rica. „Het is van belang dat alle geweld meteen stopt en dat er een politieke nationale dialoog tot stand komt. Alleen een politieke oplossing is acceptabel.”