VN-baas wil regels voor cyberoorlogen

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties pleit voor internationale afspraken over digitale oorlogvoering tussen landen. Het is volgens VN-baas António Guterres onduidelijk of bestaande verdragen iets te zeggen hebben over zulke conflicten.

Guterres zei tijdens een toespraak in Lissabon ervan overtuigd te zijn dat de volgende oorlog niet begint met „artilleriebeschietingen of luchtaanvallen”, maar met „een enorme cyberaanval”. Die is volgens de VN-baas vermoedelijk niet alleen gericht tegen militaire doelen, maar kan bijvoorbeeld ook de elektriciteitsvoorziening platleggen.

De secretaris-generaal stelde dat de Verenigde Naties kunnen helpen bij gesprekken tussen betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld wetenschappers en regeringen. Zij zouden regels moeten opstellen die garanderen dat conflicten waarin informatietechnologie een rol speelt, een „humaner karakter” krijgen.