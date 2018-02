VN-baas: Stop tragedie in Oost-Ghouta

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft de strijdende partijen in Syrië opgeroepen een wapenstilstand in acht te nemen. „Oost-Ghouta kan niet wachten. Het is de hoogste tijd dat een einde komt aan deze tragedie”, zei António Guterres tegen de Mensenrechtenraad van de VN.

De VN-veiligheidsraad nam zaterdag een resolutie aan voor een staakt-het-vuren van dertig dagen in Syrië. Toch zouden ook zondag weer bommen zijn gevallen op Oost-Ghouta, waar volgens de VN nog altijd honderdduizenden mensen wonen. Guterres zei dat VN-agentschappen klaarstaan om gewonden te evacueren uit het gebied bij Damascus.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten stelde dat in een week tijd zeker 522 doden zijn gevallen in Oost-Ghouta. Regeringstroepen belegeren die rebellenenclave al jaren. De opstandelingen in het gebied zouden op hun beurt hoofdstad Damascus bestoken. Daardoor vielen de afgelopen dagen zeker 36 doden, zei een regeringsfunctionaris.

Het in Groot-Brittannië gevestigde observatorium, dat zich baseert op lokale bronnen, zei maandag dat een negenkoppig gezin is omgekomen bij een nachtelijk bombardement. Er zouden twee lichamen uit een verwoeste woning zijn gehaald. De stoffelijke resten van zeven andere gezinsleden zouden nog onder het puin liggen.

De Iraanse legerleider Mohammad Baqeri zei zondag dat Teheran en Damascus zich aan de VN-resolutie zullen houden. De generaal stelde volgens Iraanse media echter ook dat gebieden bij de Syrische hoofdstad die in handen zijn van ,,terroristen van het Al-Nusra Front en andere terreurorganisaties'' niet vallen onder de wapenstilstand. Iran is een belangrijke bondgenoot van het Syrische regime.