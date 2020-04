VN-baas klaagt over gebrek aan leiderschap bij wereldleiders

VN-baas António Guterres vindt dat wereldleiders te weinig leiderschap tonen tijdens de crisis die is ontstaan door de corona-uitbraak. Volgens Guterres is de internationale gemeenschap te veel verdeeld om gezamenlijk het virus te kunnen bestrijden.

Hij vindt dat er te weinig hulp is voor ontwikkelingslanden. Een noodfonds van 2 miljard dollar is voor nog maar de helft gevuld door rijkere landen.

„We zien dat leiderschap en macht los van elkaar komen te staan”, aldus de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. „Bij mensen met macht ontbreekt leiderschap en mensen die groots leiderschap tonen, hebben geen macht. Ik hoop dat dit snel verandert.”

De VN-Veiligheidsraad is al meer dan een maand bezig met het opstellen van een resolutie die nauwere samenwerking tussen landen moet bevorderen. De VN-diplomaten kunnen het niet eens worden over de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Onder meer de Verenigde Staten zijn erg kritisch op die organisatie.

Guterres zegt zich grote zorgen te maken over het conflict tussen de VS en China. „Dit zijn twee belangrijke landen. De bijdragen van China en de VS zijn van vitaal belang bij het bestrijden van het coronavirus en bij het ontwikkelen van internationale betrekkingen.”