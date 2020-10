VN: 30 procent minder burgerslachtoffers in Afghanistan

Bij de strijd in Afghanistan zijn in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 6000 burgerslachtoffers gemeld: 2117 doden en 3822 gewonden. Dat meldt VN-missie UNAMA, die zegt dat het aantal slachtoffers ongeveer 30 procent lager ligt dan in dezelfde periode in 2019.

Ondanks die daling blijft Afghanistan volgens de VN „een van de gevaarlijkste plaatsen in de wereld om een burger te zijn”. Het begin van het vredesoverleg tussen de Afghaanse regering en de Taliban-opstandelingen in september zou ook niet hebben geleid tot minder burgerslachtoffers.

De doden en gewonden onder de bevolking vallen onder meer als met zwaar geschut als mortieren en raketten wordt geschoten in bewoonde gebieden. UNAMA zegt zich ook grote zorgen te maken over het feit dat het aantal burgerslachtoffers dat valt bij aanvallen van de Afghaanse luchtmacht met 70 procent is gestegen.

In het land woedt al tientallen jaren een bloedige strijd, waar zich in 2001 ook de Verenigde Staten in hebben gemengd. Zij vielen na de aanslagen van 9/11 op Amerikaanse grondgebied de extremistische Taliban aan. President Donald Trump wil een einde maken aan dat slepende conflict en troepen terughalen.

De Amerikaanse regering sloot in februari al een overeenkomst met de Taliban. Die moeten nu ook nog om de tafel met de Afghaanse regering.