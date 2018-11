VN: 3,5 miljoen Afghanen hebben hulp nodig

De Afghaanse bevolking heeft niet alleen te kampen met geweld, ook het klimaat vormt een grote bedreiging. Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties hebben 3,5 miljoen Afghanen hulp nodig als gevolg van droogte.

De droogte heeft twintig van de 34 provincies van het land getroffen. De situatie in het noordwesten is bijzonder problematisch, aldus het WFP vrijdag in Genève. Het WFP heeft zijn steun toegezegd en zal tot maart 2,5 miljoen mensen van voedsel voorzien. Het heeft de afgelopen maanden al 1,4 miljoen mensen bereikt.

De droogte leidde ook tot meer migratie binnen het land. Volgens cijfers van de VN zijn al meer dan 200.000 mensen gevlucht voor de gevolgen van de droogte. Andere problemen waar het land mee kampt zijn de onder meer hoge werkloosheid, de zwakke economische ontwikkeling en een groot aantal ontheemden door de onveiligheid in het land.