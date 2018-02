VN: 230 burgers omgekomen in Syrië deze week

Bij Syrische en Russische luchtaanvallen zijn afgelopen week 230 burgers om het leven gekomen. Dat heeft de Hoge Commissaris voor Mensenrechten Zeid Ra’ad al-Hussein zaterdag gezegd. Volgens hem gaat het om een van de grootste geweldsuitbarstingen in het Syrië-conflict.

De VN heeft videobeelden waaruit zou blijken dat er op vier februari gifgas is ingezet in Idlib. Het gaat volgens de Hoge Commissaris om oorlogsmisdaden. „Na zeven jaar verlamming in de Veiligheidsraad, schreeuwt de situatie in Syrië om naar het Internationaal Strafhof te worden verwezen.”