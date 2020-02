VN: 170.000 mensen slapen buiten in noordwesten Syrië

Zo’n 170.000 van de 900.000 mensen die recentelijk zijn gevlucht voor het geweld in het noordwesten van Syrië, hebben geen dak boven hun hoofd. Zij bivakkeren noodgedwongen in de buitenlucht of in gebouwen die niet af zijn, melden de Verenigde Naties.

Door de zware gevechten in het noordwesten zijn de afgelopen maanden honderdduizenden mensen gevlucht. Het regeringsleger probeert het laatste bolwerk te veroveren van jihadisten en groepjes rebellen die strijden tegen het regime van president Bashar al-Assad. Dat heeft na een negen jaar durende burgeroorlog het grootste deel van het land weer in handen.

Vluchtelingen krijgen niet alleen te maken met bombardementen en artilleriebeschietingen, maar ook met winterweer. Het kwik zakt regelmatig onder de nul en er valt sneeuw. Vluchtelingenkampen barsten uit hun voegen. De VN hebben buurlanden opgeroepen meer ontheemde Syriërs op te nemen.

Door de strijd vluchten veel mensen richting de grens met Turkije. Dat land heeft al 3,6 miljoen gevluchte Syriërs opgevangen en zit niet te wachten op een nieuwe vluchtelingenstroom. Ankara eist dat het Syrische regeringsleger zich terugtrekt en dreigt anders in te grijpen.