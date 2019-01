Vluchten uitgevallen in Berlijn door staking

In de luchthavens in de Duitse hoofdstad Berlijn zijn maandag meerdere vluchten uitgevallen. Door een staking bij beveiligingsmedewerkers op de vliegvelden Tegel en Schönefeld van 05.00 uur tot 08.45 uur zijn zo’n tachtig vluchten geannuleerd. Het gaat om zestig vluchten in Tegel en twintig in Schönefeld.

Lufthansa liet weten dat acht vluchten vanuit Tegel waren geannuleerd. In Schönefeld zijn ook vluchten van Easyjet, Ryanair en Aeroflot uitgevallen. Passagiers moeten contact opnemen met hun vliegmaatschappijen.

De vakbond Verdi, die tot de staking had opgeroepen, sluit verdere acties op Duitse vliegvelden niet uit.