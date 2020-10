Vluchten naar Suriname toch beperkt

Hoewel president Chan Santokhi afgelopen zondag bekendmaakte dat het Surinaamse luchtruim weer open zou gaan voor commerciële vluchten tussen Nederland en Suriname, is de regering daarover van gedachten veranderd. Het snel groeiende aantal Coronabesmettingen in Nederland is de belangrijkste reden. Dat zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid donderdagavond tijdens een op het laatste moment ingelaste persconferentie in Paramaribo.

Volgens Ramadhin is er sprake van voortschrijdend inzicht. Was het vorige week het economisch belang dat voorop stond bij het besluit het luchtruim verder te openen, donderdag was de bescherming van de volksgezondheid doorslaggevend, zo stelde Ramadhin. Volgens hem zijn er de afgelopen weken minimaal twee mensen uit Nederland in Suriname aangekomen die positief bleken te zijn.

De reizigers die de komende weken naar Suriname reizen, moeten na aankomst tien dagen in quarantaine blijven. Ze moeten deze tijd doorbrengen in een door de overheid aangewezen plaats. Dit zullen vooral hotels zijn. Ook moeten ze een negatief testresultaat kunnen overhandigen. Ook kinderen die de komende weken in Suriname aankomen moeten tien dagen in quarantaine. Vanaf 12 oktober zal er maar één vlucht per week plaatsvinden. Deze vlucht is bedoeld voor repatrianten vanuit Nederland. Vrachtvluchten mogen de komende weken wel normaal worden uitgevoerd.

De aankondiging van de heropening van het luchtruim voor commerciële vluchten afgelopen zondag was voor veel mensen met reisplannen voor Suriname een welkom bericht. Ook bij de toerismesector en het bedrijfsleven viel dat bericht in goede aarde. Het zou immers een stapje richting normalisatie betekenen. Het Surinaamse luchtruim was al sinds 14 maart van dit jaar gesloten. Op die dag werd de eerste coronabesmetting in Suriname vastgesteld. In de afgelopen maanden vond er wel beperkt luchtverkeer plaats. Zo mochten de KLM en de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) hun vrachtvluchten uitvoeren. Ook vonden er repatriëringsvluchten plaats voor gestrande Surinamers en Nederlanders.