Vluchtelingkinderen op weg naar Duitsland

Duitsland neemt 85 vluchtelingkinderen op die nu in Griekse kampen zitten. Ze worden donderdag met negentig familieleden op een vliegtuig naar het Duitse Kassel gezet, zo lieten de Griekse autoriteiten weten.

De verhuizing is onderdeel van het plan om bij elkaar 1600 ontheemden uit overvolle kampen op Griekse eilanden naar landen in de EU te brengen. De operatie is vertraagd door het coronavirus. Tot nu toe zijn ruim tweehonderd vluchtelingen overgebracht naar Duitsland, Zwitserland, Finland en Portugal.

Veel migranten die vooral vanuit Turkije naar Europa willen komen in Griekenland terecht. Ze proberen dat over zee naar West-Europa te komen maar komen vaak niet verder dan een Grieks eiland.