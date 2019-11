Vluchtelingenschip toch welkom in Italië

Het reddingsschip Alan Kurdi mag toch aanleggen in een haven in Italië. Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gaf het schip van Sea-Eye, dat 88 vluchtelingen aan boord heeft, toestemming om in Taranto aan te meren.

De vluchtelingenorganisatie gaat er vanuit dat die haven zondagmiddag wordt bereikt. De kapitein van de Alan Kurdi stuurde het vaartuig deze week zonder toestemming de territoriale wateren van Italië in wegens noodweer op zee.

De vluchtelingen aan boord zijn ongeveer een week geleden opgepikt. De Alan Kurdi had aanvankelijk van geen enkel land toestemming gekregen om aan te meren. Volgens Italië nemen Duitsland en Frankrijk zestig migranten op, Portugal vijf en Ierland twee.