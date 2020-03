Vluchtelingen willen Europa niet meer in vanwege corona

Vluchtelingen en migranten die aan de Turks-Griekse grens bivakkeerden omdat ze de EU in wilden, zijn volgens Turkse media op eigen verzoek weggehaald. In heel Europa daalt het aantal asielverzoeken sterk.

De Turkse autoriteiten hadden de asielzoekers gewaarschuwd voor het coronavirus en daarom hebben ze te kennen gegeven er weg te willen. De immigratiedienst in het nabijgelegen Edirne heeft de migranten met bussen opgehaald en naar een plaats gebracht waar ze twee weken in quarantaine gaan. Daarna worden ze volgens de Turkse autoriteiten elders ondergebracht.

De Griekse politie heeft ook gezien dat aan de Turkse kant van de hekwerken migranten in bussen zijn weggereden. Eind februari zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat hij „de poorten naar Europa” voor miljoenen Syrische vluchtelingen zou openen. De Europese Unie doet volgens hem niet wat het heeft beloofd in ruil voor het Turkse beleid de Syrische vluchtelingen niet toe te staan naar de EU te gaan. Na Erdogans uitval tegen de EU werden vluchtelingen met bussen naar de Griekse grens bij Edirne gebracht. Ze probeerden daar de grens over te steken. Turkije telt 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen.

In Nederland zijn er in de week van 16 tot 22 maart 90 asielvragen ingediend, volgens cijfers van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken. Dat is ruim 76 procent minder dan de voorafgaande week. Alleen in Spanje was de daling groter. Daar kwamen 25 asielvragen binnen tegenover 3800 in de week ervoor. Een daling van 99 procent.

Het coronavirus en de ingrijpende maatregelen die wereldwijd tegen de verspreiding zijn genomen, hebben de migratie vrijwel stilgelegd.

Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde ook een sterke afname van het aantal illegalen dat het land binnenkomt. Het ging om 90 personen tegenover zeker 350 in de week van 9 tot 15 maart. De migranten blijven niet alleen weg door de lockdown in Spanje en andere Europese staten. In veel landen in Afrika, zoals bijvoorbeeld Marokko, is de bewegingsvrijheid beperkt door maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Voorts zijn grenzen gesloten en ligt het vliegverkeer stil. Veel asielzoekers in Spanje zijn mensen uit Latijns-Amerika die per vliegtuig komen.

In Italië daalde het aantal asielaanvragen met 62 procent. In België met 72 procent.