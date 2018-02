Vluchtelingen in vrachtwagen verongelukt

Bij een ongeluk in Libië met een vrachtwagen waarin mensensmokkelaars 180 vluchtelingen vervoerden, zijn zeker negentien doden en 49 gewonden gevallen. Dat meldt IOM, de VN-organisatie voor migratie.

Volgens getuigen zaten de vluchtelingen dicht op elkaar geperst in de laadruimte. Vermoedelijk was een gat in de weg de oorzaak van de crash. De route wordt veel gebruikt door mensensmokkelaars.

De dodelijke slachtoffers zijn vier kinderen, een vrouw en veertien mannen. Onder de gewonden zijn tien kinderen. Bijna alle migranten zijn afkomstig uit Eritrea. De IOM ontfermt zich over de gewonden door te zorgen dat ze in ziekenhuizen terechtkunnen.

De smokkelaars zijn ontkomen en hebben de vluchtelingen die ongedeerd bleven naar een onbekende plek gebracht. Volgens een schatting van IOM zitten er 700.000 voornamelijk Afrikaanse vluchtelingen in Libië.