Vluchtelingen in Istanbul terug naar provincie

Turkije heeft 42.888 vluchtelingen die in Istanbul woonden, teruggestuurd naar de provincies waar zij staan geregistreerd. Daaronder zijn zeker 6000 Syriërs, meldden de autoriteiten vrijdag. Over andere nationaliteiten is niets bekendgemaakt.

De teruggestuurde vluchtelingen mogen alleen met een speciale pas korte tijd in Turkse steden blijven. Omdat duizenden zich daar niet aan hielden, werden zij teruggestuurd. Ze zijn tussen juli en oktober opgepakt door de politie en teruggestuurd naar hun toegewezen provincies.

Turkije is het noorden van Syrië binnengevallen. President Erdogan wil daar een ‘veilige zone’ creëren waar Syrische vluchtelingen zich kunnen vestigen. In totaal leven er ruim 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije.