Voor het eiland Malta zijn dinsdag in de Middellandse Zee 149 vluchtelingen gered. De groep zat in een grote rubberboot, die ongeveer 60 zeemijl van Malta „in de problemen” was gekomen, zeiden de Maltese strijdkrachten.

Een patrouilleboot van de kustwacht nam de vluchtelingen op, die naar verwachting in de nacht van dinsdag op woensdag in Malta zullen aankomen. Over de toestand van de vluchtelingen was niets bekend.