Vluchtelingen in een kamp bij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee weken in quarantaine geplaatst. De autoriteiten hebben dit besloten nadat een vrouw uit het kamp in een ziekenhuis in Athene begin deze week van een kind was bevallen en toen het nieuwe coronavirus bleek te hebben. Onderzoek in het kamp Ritsona heeft inmiddels uitgewezen dat er zeker twintig mensen met het virus zijn besmet.

Het uit China afkomstige virus heeft tot dusver in Griekenland aan circa vijftig mensen het leven gekost.