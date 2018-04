„Vluchtelingen Afrin mogen niet weg”

Syrische regeringstroepen houden mensen tegen die willen vluchten uit de Syrische regio Afrin. Dat verklaarde Human Rights Watch (HRW) zondag. De regio is voor een groot deel in handen van het Turkse leger en rebellen die door dat leger worden gesteund.

De vluchtelingen mogen gebieden waar het regeringsleger de controle over heeft, niet in. De burgers zijn daardoor gestrand op plekken waar weinig voedsel, water en medische voorzieningen zijn.

Daar worden zij volgens HRW ook nog eens slachtoffer van plunderende gewapende groepen. Die houden ook huis in de stad Afrin en omliggende dorpen. Het Turkse leger moet dat plunderen een halt toeroepen, vindt HRW.

Turkije begon op 20 januari een offensief in de regio Afrin die toen nog in handen was van Koerdische milities van de YPG.