Vlucht Flydubai crashte door fouten piloot

Een vlucht van Flydubai is in maart 2016 in Rusland neergestort door fouten van de piloot en slechte weersomstandigheden. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Russische Luchtvaartcomissie over de rampvlucht dat dinsdag is gepresenteerd. Bij de crash kwamen alle 62 inzittenden om het leven. Flydubai is een budgetmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De Boeing 737-800 van Flydubai stortte neer bij de tweede landingspoging in de stad Rostov aan de Don. „Het vliegtuig stortte neer door verkeerde afstellingen van het vliegtuig, afnemend inschattingsvermogen van de piloot en door slecht weer en turbulentie. Dit zorgde ervoor dat er geen controle meer was over het toestel”, staat in het rapport.

De luchtvaartmaatschappij besloot in 2016 al om per slachtoffer 18.000 euro aan de nabestaanden uit te keren.