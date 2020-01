Vlucht 752 neergestort: storing of luchtafweerraket?

Slechts een paar minuten duurde vlucht 752 van Ukranian International Airlines afgelopen woensdag. Het toestel had van Teheran naar Kiev moeten vliegen. Kort na de start stortte het toestel echter neer. Een enorme vuurbal – en toen niets meer. Geen van de 176 inzittenden overleefde de ramp.

Klik op de foto om de beelden te bekijken.

Een technisch mankement, luidden de eerste berichten na de crash van de Boeing 737-800. Maar al spoedig sloeg de twijfel toe. Was het wel een storing in de motor of een van de andere systemen van het vliegtuig? Of was er toch iets anders aan de hand?

Die laatste vraag kwam niet uit de lucht vallen. Het ongeluk gebeurde immers kort nadat Iran raketten op Amerikaanse troepen in buurland Irak had afgevuurd. Zou het neerstorten van vlucht 752 daarmee verband houden?

Inmiddels lijken de bewijzen zich op te stapelen dat het Oekraïense toestel door een Iraanse luchtafweerraket is neergehaald. Dat is althans de conclusie van steeds meer buitenlandse inlichtingendiensten. De meest voor de hand liggende conclusie is dat Iran zijn luchtafweer had geactiveerd, uit angst voor Amerikaanse vergeldingsaanvallen. Het passagiersvliegtuig in alle hectiek per ongeluk zijn neergeschoten.

Verder onderzoek zal het allemaal moeten uitwijzen. Voor de nabestaanden overheerst vooralsnog diepe rouw over het verlies van hun geliefden.