Vloeibaar water ontdekt op Mars

Diep onder de ijskap op de zuidpool van Mars ligt een meer met vloeibaar water. Dat hebben Italiaanse wetenschappers woensdag bekendgemaakt in het Amerikaanse vakblad Science. Ze deden de ontdekking vanuit de ruimtesonde Mars Express met behulp van een speciale radar die door ijs heen kan dringen.

Volgens teamleider Roberto Orosei van het Italiaans instituut voor astrofysica is het meer ongeveer 20 kilometer breed en ligt het zo’n anderhalve kilometer onder het poolijs. Het is voor het eerst dat op de Rode Planeet water in vloeibare vorm, een van de voorwaarden voor leven zoals we dat op aarde kennen, is aangetroffen. Het vermoeden dat het er is, bestond al lang.

Het nu gevonden meer is vermoedelijk erg koud en zout. Deze omstandigheden zijn niet bijster geschikt voor het ontstaan van leven. De verwachting is dat na deze vondst de speurtocht naar waterlagen met een gunstiger temperatuur en samenstelling wordt geïntensiveerd.