Vliegverkeer Hannover stilgelegd na incident

Het vliegverkeer op de luchthaven van het Duitse Hannover is zaterdag stilgelegd nadat een man met een auto het platform op was gereden. Volgens Duitse media zou de man hebben geprobeerd achter een vliegtuig aan te rijden dat net was geland.

De man is aangehouden. Hij zou kort voor 16.00 uur met zijn auto door een hek zijn gereden om op het platform te komen. Volgens Duitse media is het niet duidelijk of het mogelijk om een verward persoon gaat. Uit voorzorg is al het vliegverkeer stilgelegd.

Het toestel dat net was geland, was van de Griekse maatschappij Aegean Airlines. Het onderzoek is nog in volle gang. Een deel van een van de terminals van de luchthaven is afgesloten en er mag niemand bij de ramen komen.

De veiligheidsmaatregelen op de luchthaven van onder andere Hannover zijn kort voor de kerst versterkt. Dat gebeurde nadat bij het vliegveld van Stuttgart aanwijzingen waren voor een plan om een aanslag te plegen.