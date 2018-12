Vliegverkeer Gatwick weer plat om drone

De Londense luchthaven Gatwick heeft het vliegverkeer weer stilgelegd. Het vliegveld meldt dat opnieuw een drone zou zijn gesignaleerd. „Momenteel kan niets opstijgen of landen”, zegt een woordvoerster.

Gatwick was de afgelopen dagen in de ban van drones. De aanwezigheid van die onbemande vliegtuigjes dwong de luchthaven woensdagavond het vliegverkeer stil te leggen. Ook donderdag konden geen vliegtuigen landen of opstijgen omdat herhaaldelijk drones opdoken in de omgeving. Dat leidde tot chaotische toestanden op de tweede luchthaven van Groot-Brittannië.

Het lukte de politie eerder niet de mysterieuze dronebestuurder of bestuurders op te sporen. Uiteindelijk schoot het leger te hulp met gespecialiseerde apparatuur, waarna vrijdag weer vliegverkeer mogelijk was. Zo’n elf uur later ging het vliegverkeer weer plat vanwege „onbevestigde meldingen” over een onbemand vliegtuigje.

Het is ondertussen nog een raadsel wie achter de overlast zit. Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie heeft inmiddels laten weten dat meerdere personen in beeld zijn gekomen tijdens het onderzoek. Wie in Groot-Brittannië een drone laat vliegen bij een vliegveld, riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar.