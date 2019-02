Vliegverkeer Dubai getroffen door drone-alarm

Het drukke Dubai International Airport heeft het vliegverkeer kortstondig stilgelegd nadat alarm was geslagen over de mogelijke aanwezigheid van drones. Vliegtuigen mochten na ongeveer een half uur weer opstijgen.

Dubai International Airport is een van de drukste luchthavens in de wereld voor internationale reizigers. Ruim 81 miljoen passagiers gebruikten de luchthaven in de eerste elf maanden van 2018. Het vliegverkeer lag vrijdag van 10:13 uur lokale tijd tot 10:45 uur stil.

Passagiers beklaagden zich vrijdag op sociale media over de vertraging. „We zijn al lange tijd gestrand op de startbaan van Dubai Airport. Kunnen niet taxiën omdat ongeautoriseerde drones het luchtruim hier zijn binnengedrongen en niets meer mag opstijgen”, schreef een Twitteraar.

Onbemande vliegtuigjes zitten het vliegverkeer vaker in de weg. Zo zorgden drones in december dagenlang voor grote overlast op het Britse Gatwick Airport, bij Londen. Op andere vliegvelden hebben zich vergelijkbare incidenten voorgedaan.