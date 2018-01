Vliegveld Tripoli heropent na gevechten

Luchthaven Mitiga in de Libische hoofdstad is na bijna een week weer bereikbaar voor de burgerluchtvaart. Het vliegveld in Tripoli sloot onlangs de deuren nadat zware gevechten waren uitgebroken. In zowel de aankomst- als vertrekgebieden zijn inmiddels weer volop reizigers te vinden.

„Alle binnenlandse en internationale vluchten zijn hervat”, aldus een medewerker, die anoniem wilde blijven. „Er zijn geen technische problemen gemeld en de veiligheidssituatie is onder controle.” Het vliegveld ging maandag dicht vanwege de strijd tussen twee rivaliserende groepen. Toen vielen zeker twintig doden en raakten tientallen mensen gewond.

Door de gevechten van liepen ook vliegtuigen schade op. De passagierstoestellen waren geraakt door kogels of mortiergranaten.