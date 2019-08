Vliegveld München sluit terminals deels

Het vliegveld van het Duitse München heeft zijn twee terminals deels gesloten nadat een persoon zonder controle achter de douane was gekomen. Alle personen in de terminals moeten daardoor opnieuw door de controle.

De betreffende persoon kwam via een nooddeur vlak voor de controle in het vertrekdeel van een van de terminals van de luchthaven. Dit soort incidenten komt vaker voor op de Duitse luchthaven. Vorig jaar veroorzaakte een 40-jarige vrouw een miljoenenschade door ongecontroleerd door een nooddeur te gaan. De luchthaven schrapte 330 vluchten terwijl 31.000 passagiers er last van hadden.