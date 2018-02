Vliegveld Londen dicht na vondst bom WOII

Door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog in de rivier de Theems is een nabijgelegen vliegveld ontruimd. Het gaat om London City Airport, een kleine luchthaven in het oosten van de Britse hoofdstad.

De bom werd in het oude havengebied van Londen gevonden tijdens werkzaamheden, meldt de BBC. Specialisten van de Britse marine bevestigden dat het om een explosief gaat. De politie zoekt in samenwerking met de marine een oplossing om de blindganger veilig weg te halen.

London City Airport heeft passagiers opgeroepen niet naar de luchthaven te komen. De omgeving in een straal van ruim 200 meter vanaf de bom is afgezet.