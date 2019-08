Vliegveld Hongkong weer in bedrijf na bezetting

De luchthaven van Hongkong is weer in bedrijf. Dat hebben de autoriteiten van het vliegveld bekendgemaakt. Op de borden in de vertrekhal staan weer vertrektijden en passagiers kunnen weer inchecken.

Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen. Op de site van de luchthaven is te zien bij de vluchtinformatie dat er nog veel vluchten geschrapt of vertraagd zijn. Hongkong heeft een van de drukste luchthavens ter wereld.

Maandag sloot de luchthaven en werd al het uitgaande vliegverkeer opgeschort nadat 5000 demonstranten de luchthavengebouwen waren ingegaan.

In Hongkong wordt al weken gedemonstreerd. Aanvankelijk richtte het protest zich tegen wet ie uitlevering aan de Volksrepubliek China makkelijk zou maken. Inmiddels richt zich steeds heftiger en gewelddadiger tegen de invloed van China dat als buitenland wordt gezien.

Hongkong is weliswaar onderdeel van China maar heeft eigen wetgeving en bestuur.