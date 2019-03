Vliegveld Düsseldorf deels ontruimd

Een deel van de luchthaven van het Duitse Düsseldorf is vrijdag ontruimd nadat mensen die niet waren gecontroleerd tussen mensen raakten die dat wel waren. Volgens Duitse media, die spraken van een chaos, waren zeker twee mensen van buiten de EU zonder controle in de beveiligde zone van de luchthaven geraakt.

De luchthavenautoriteiten besloten alle passagiers opnieuw door de veiligheidscontrole te laten gaan. Ook passagiers die al in een vertrekkend vliegtuig zaten, moesten uitstappen en opnieuw langs de controle. Passagiers in toestellen die net waren geland mochten niet uitstappen.

Om hoeveel reizigers het ging is niet bekend. Hoe de ongecontroleerde personen in de zone kwamen is niet duidelijk.