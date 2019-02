Het vliegveld Ciampino in Rome is dinsdagmorgen kort gesloten geweest, omdat in een terminal brand was uitgebroken. Veiligheidsmedewerkers evacueerden uit voorzorg de reizigers op het vliegveld.

Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat de brandweer het vuur snel onder controle had. Het vliegveld werd daarna heropend.

Enkele vluchten werden omgeleid via Fiumicino, het andere vliegveld van Rome. Volgens de Italiaanse autoriteiten zijn er geen gewonden gevallen.