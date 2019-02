Het vliegveld Ciampino in Rome is uit veiligheidsoverwegingen gesloten, nadat omstreeks 8.00 uur brand in een terminal was uitgebroken. Veiligheidsmedewerkers hebben de reizigers geëvacueerd, meldt de krant La Repubblica.

Volgens de Italiaanse autoriteiten zijn er geen gewonden gevallen. Tot dusver is een handjevol vluchten omgeleid.