Vliegveld Brussel gaat temperatuur passagiers meten

De luchthaven van Brussel voert in verband met het coronavirus vanaf 15 juni systematische temperatuurcontroles van alle passagiers in. Reizigers worden voor de vertrekhal door thermische camera’s gescand. Hun kan de toegang worden geweigerd als de lichaamstemperatuur hoger is dan 38 graden, meldt de luchthaven waar doorgaans ook veel Nederlanders gebruik van maken.

Brussels Airport, ook bekend als Zaventem, is door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) gekozen als een van de luchthavens waar wordt gezocht naar praktische oplossingen voor een veilige herstart van het passagiersverkeer, meldt de luchthaven. Thermische camera’s zijn het veiligste, betrouwbaarste en snelste systeem om de temperatuur te controleren, en ook om passagiers zonder mondkapje te detecteren, stelt Brussels Airport. Het dragen van een mondmasker is verplicht sinds 11 mei. Personen die zelf niet reizen of die niet op de luchthaven werken, worden niet toegelaten in de terminal.

Verder heeft de luchthaven overal in de terminal handgelapparaten neergezet en de schoonmaak en desinfectering verder opgevoerd.