Vliegveld Berlijn kost nog 770 miljoen meer

Het nieuwe vliegveld van Berlijn gaat naar het zich nu laat aanzien bijna 7,3 miljard euro kosten. Berlin Brandenburg Airport (BER in de IATA-afkorting) wordt nog eens 770 miljoen duurder dan geraamd, liet een woordvoerder vrijdag weten. De stijging was te verwachten omdat de opening, oorspronkelijk voorzien in 2011, in december al met twee jaar was uitgesteld tot 2020.

Er wordt sinds 2006 gewerkt aan de in grootte derde luchthaven van Duitsland. Toen de eerste spade de grond inging, hing aan het project een prijskaartje van 2 miljard. Verkeerde planning, vertraging, bouwfouten en uitbreidingen joegen de rekening in de loop der jaren steeds verder op. Het nieuwste businessplan wordt komende vrijdag aan de raad van toezicht voorgelegd.

Wie voor de laatste meerkosten gaan opdraaien, is nog punt van onderhandeling. De deelstaten Berlijn en Brandenburg en de Duitse overheid zouden als eigenaren de helft van dat bedrag moeten opbrengen, als lening of als extra bijdrage, dat is niet duidelijk.