Vliegtuigpassagiers pikken stinkend fruit niet

Passagiers in Indonesië hebben geweigerd een vliegtuig in te stappen vanwege de aanwezigheid van een lading doerian. Het fruit, dat populair is in Aziatische landen, staat bekend om de stank.

Het vliegtuig, dat van de Sumatraanse provincie Bengkulu naar Jakarta zou vliegen, vertrok daarom met een uur vertraging. De passagiers klaagden bij het cabinepersoneel en dreigden het vliegtuig alleen te betreden wanneer de doerian uit het ruim zou worden gehaald. Daar heeft het personeel gehoor aan gegeven. Daarnaast waren sommigen bang dat het vliegtuig te zwaar zou worden door het fruit.

De maatschappij, het Indonesische Sriwijaya Air, heeft tegenover de nationale zender Kompas TV bevestigd dat het ging om 2000 kilo doerian. Een woordvoerder van de maatschappij zegt dat de stank waarschijnlijk te maken had met het warme weer.