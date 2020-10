Vliegtuigmaaltijd in stilstaand vliegtuig populair in Singapore

Dineren in een vliegtuig dat de landingsbaan niet verlaat blijkt een populaire attractie in Singapore. Luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines heeft al honderden kaartjes verkocht aan passagiers die van een maaltijd in een Airbus A380 willen genieten.

Singapore Airlines organiseert twee lunches op 24 en 25 oktober. De prijzen van de lunch in ’s werelds grootste passagiersvliegtuig variëren tussen de 30 en 400 euro, afhankelijk van welke klasse de passagiers hebben geboekt. Alle negenhonderd plekken waren maandag in een half uur uitverkocht. Slechts de helft van het vliegtuig is daarmee gevuld, om de afstandsmaatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus te bewaren.

Vanwege het enorme succes komen er nog twee dagen bij en serveert de luchtvaartmaatschappij behalve lunches ook diners. Geïnteresseerden kunnen zelfs een vliegtuigmaaltijd bestellen voor thuis. Hiermee wil de luchtvaartmaatschappij geld verdienen nu er weinig gevlogen wordt. Vorige maand heeft Singapore Airlines bijna 20 procent van de werknemers ontslagen, omdat de luchtvaart bijna stilligt door de maatregelen tegen het coronavirus.

Eerder organiseerde de maatschappij vluchten naar ‘nergens’, die na het opstijgen en wat uren vliegen weer terugkeerden naar dezelfde luchthaven. Dit is gestopt vanwege kritiek op de milieu-impact. In Singapore kunnen passagiers sinds kort wel een cruise boeken naar ‘nergens’.