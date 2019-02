Vliegtuigkaper Bangladesh had neppistool

Een man uit Bangladesh die zondag een vliegtuig wilde kapen, had een speelgoedpistool bij zich. Dat meldt de politie in Bangladesh. Hij beschikte verder niet over echte wapens of explosieven.

„De man had geestelijke problemen”, zegt een woordvoerder van de politie. „We hebben gehoord dat hij problemen had met zijn vrouw en dat hij de premier wilde spreken. Maar we wachten het verdere onderzoek af tot we conclusies trekken.”

Zondag schoten politieagenten de man dood toen hij had geprobeerd om de cockpit van een vliegtuig van Biman Bangladesh Airlines binnen te dringen. Hij zou gedreigd hebben het vliegtuig op te blazen en zwaaide met zijn speelgoedpistool.

Na de kaappoging van de man vloog het vliegtuig terug naar de luchthaven van Chittagong.