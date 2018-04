Vliegtuigjes botsten boven zuiden Duitsland

Een botsing tussen twee kleine vliegtuigen heeft zeker twee mensen het leven gekost in Duitsland. De slachtoffers zijn volgens onderzoekers vermoedelijk de piloten van de toestellen: een ultralicht motorluchtvaartuig en een sportvliegtuig. Het is nog onduidelijk of zij de enige slachtoffers zijn.

De vliegtuigjes kwamen in botsing in de buurt van Schwäbisch Hall, in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg. Dat gebeurde volgens de politie toen de piloten zich opmaakten om hun toestellen aan de grond te zetten. De rampplek bevindt zich op zo’n 6000 meter van het lokale vliegveld. De autoriteiten hebben de omgeving afgezet.