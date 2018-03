Een tweemotorig vliegtuigje is zaterdagmiddag neergestort op de grasstrook naast de Franse snelweg A47 in de buurt van Saint-Chamond. Volgens de Franse media zijn beide inzittenden om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog een raadsel. Ooggetuigen vertelden dat de piloot de controle over het toestel leek te hebben verloren. Het raakte voor de crash een verkeersbord boven de weg.